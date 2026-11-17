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धरने में शिक्षकों ने वरिष्ठता सूची में व्याप्त विसंगतियों को दूर कर संशोधित सूची जारी करने, पदोन्नति के लिए काउंसिलिंग का निर्धारित कार्यक्रम तत्काल घोषित करने और प्रभारी प्रधानाध्यापकों को नियमित प्रधानाध्यापकों के समान वेतन भुगतान करने की मांग उठाई। शिक्षकों का कहना है कि इन समस्याओं के समाधान की लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही है, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे शिक्षक समुदाय में असंतोष बढ़ता जा रहा है।जिलाध्यक्ष चंद्रिका सिंह ने कहा कि शिक्षकों के हितों और अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर संगठन अब चुप नहीं बैठेगा। वरिष्ठता सूची की त्रुटियां दूर कर पदोन्नति की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाई जानी चाहिए। जिला मंत्री बालकृष्ण ओझा ने कहा कि प्रभारी प्रधानाध्यापक भी नियमित प्रधानाध्यापकों की तरह विद्यालय की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। ऐसे में समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।जिला कोषाध्यक्ष दुर्गेश यादव ने कहा कि शिक्षकों की समस्याएं पूरे शिक्षक समुदाय के सम्मान और अधिकारों से जुड़ी हैं। मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक संघर्ष जारी रहेगा। धरने में शामिल शिक्षकों ने भी एकजुटता जताते हुए आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प लिया।इस दौरान सुरेश गौड़, मंगला मौर्य, अरुण पांडेय, प्रवीण श्रीवास्तव, शिवनन्दन मिश्र, हरेंद्र यादव, देवेंद्र सिंह, सनद पटेल, संतोष जायसवाल, रामकुमार वर्मा, आलोक शुक्ला, अभिषेक श्रीवास्तव, अखिलेश मिश्र, संदीप यादव, राकेश मिश्र मौजूद रहे।