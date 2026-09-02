Basti News: फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:31 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:31 PM IST
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वाल्टरगंज। सोनहा थाना क्षेत्र के सल्टौवा गांव में बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे रवि प्रकाश की पत्नी सरोज जायसवाल (35) का शव फंदे से लटकता मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर छानबीन शुरू की है।
मृतका के ससुर जगन्नाथ ने बताया कि घर पर महिलाएं पूजा-पाठ करने गई थीं। बहू अंदर में बच्चों शैलजा, श्रेया, अनिरुद्ध आदि के साथ थी। वे नाती को लेकर बाहर टहल रहे थे। बच्चा रोने लगा तो उन्होंने बहू को आवाज लगाई। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजे को रॉड से तोड़ा। अंदर में उसका शव फंदे से लटक रहा था।
आनन-फानन उसे नीचे उतारकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टौवा पहुंचे, जहां से रेफर कर दिया गया। एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय उनके बेटे रवि प्रकाश एंबुलेंस ड्यूटी पर थे।
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मृतक की सास सरोज, पिता राम चंदर, भाई विश्वनाथ, शेषनाथ, कैलाशनाथ आदि का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर आई पुलिस ने घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट होगा।
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मृतका के ससुर जगन्नाथ ने बताया कि घर पर महिलाएं पूजा-पाठ करने गई थीं। बहू अंदर में बच्चों शैलजा, श्रेया, अनिरुद्ध आदि के साथ थी। वे नाती को लेकर बाहर टहल रहे थे। बच्चा रोने लगा तो उन्होंने बहू को आवाज लगाई। कई बार आवाज देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दरवाजे को रॉड से तोड़ा। अंदर में उसका शव फंदे से लटक रहा था।
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आनन-फानन उसे नीचे उतारकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सल्टौवा पहुंचे, जहां से रेफर कर दिया गया। एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय उनके बेटे रवि प्रकाश एंबुलेंस ड्यूटी पर थे।
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मृतक की सास सरोज, पिता राम चंदर, भाई विश्वनाथ, शेषनाथ, कैलाशनाथ आदि का रो-रोकर बुरा हाल है। मौके पर आई पुलिस ने घटना के संबंध में परिजनों से पूछताछ की। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए। थानाध्यक्ष महेश सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट होगा।