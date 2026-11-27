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बस्ती जनपद के मुंडेरवा थाना क्षेत्र के महादेवा-मुंडेरवा मार्ग पर लहरी गांव के पास शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे सड़क किनारे खड़े ट्राले से बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार आनंद चौरसिया (32) की मौत हो गई, जबकि आदित्य निषाद (25) गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों देवरिया जिले के गौरीगंज थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। विज्ञापन

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आदित्य का चल उपचार जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक से महादेवा से मुंडेरवा की ओर जा रहे थे। लहरी गांव के पास उनकी बाइक सड़क किनारे खड़े ट्राले से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से उन्हें सीएचसी मुंडेरवा पहुंचाया गया। वहां से हालत गंभीर होने पर दोनों को जिला अस्पताल बस्ती रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में चिकित्सक ने आनंद चौरसिया को मृत घोषित कर दिया, जबकि आदित्य का उपचार चल रहा है।

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