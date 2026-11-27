आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कराने का झांसा देकर एक जालसाज बुजुर्ग को बाइक से अयोध्या ले गया। वहां उनके बैंक खाते से 30 हजार रुपये निकलवा लिए और जेब में रखे 11 हजार रुपये भी ले लिए। इसके बाद बाइक में धक्का लगाने के बहाने बुजुर्ग को सड़क पर गिराकर आरोपी फरार हो गया। बैंक स्टेटमेंट में खाते से 30 हजार रुपये निकलने की पुष्टि हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है।

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बाइक पर बैठाकर अयोध्या ले गया भदावल गांव निवासी भगवान दत्त पुत्र प्रभू बृहस्पतिवार दोपहर दवा लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सतीबुआ के स्थान पर उन्हें एक बाइक सवार मिला। उसने संसारीपुर में अपना कारखाना होने और उनके बेटे की फल की दुकान पर आने-जाने की बात कहकर विश्वास में लिया। कटासे में ननिहाल होने का हवाला देकर उसने उनसे परिचय बढ़ाया। इसके बाद आवास योजना में ऑनलाइन आवेदन कराने का झांसा देकर उन्हें अपनी बाइक पर बैठाकर अयोध्या ले गया।

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सड़क पर गिराकर बाइक से फरार हो गया युवक आरोप है कि अयोध्या में आरोपी ने आधार कार्ड के जरिए भगवान दत्त के बैंक खाते से 30 हजार रुपये निकलवा लिए। इसके अलावा उनके पास रखे 11 हजार रुपये नकद भी ले लिए। इसके बाद आरोपी ने बाइक में धक्का लगाने के लिए कहा। भगवान दत्त जैसे ही बाइक से नीचे उतरे, आरोपी उन्हें सड़क पर गिराकर बाइक से फरार हो गया।

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रात करीब 8:30 बजे भगवान दत्त ने भदावल निवासी विवेक सिंह को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मंगल प्रसाद और प्रमोद ब्लोरो कार से अयोध्या पहुंचे और उन्हें घर लेकर आए। शुक्रवार को एसबीआई की भदावल शाखा से बैंक स्टेटमेंट निकलवाया गया तो खाते से 30 हजार रुपये निकाले जाने की पुष्टि हुई।