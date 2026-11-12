Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Basti News ›   Applied a tilak to the brothers and wished them a long life.

Basti News: भाइयों को तिलक लगाया, लंबी उम्र की कामना की

Thu, 12 Nov 2026 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Applied a tilak to the brothers and wished them a long life.
नगर बाजार। नगर पंचायत नगर बाजार क्षेत्र में भाई दूज का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए व्रत रखा।
विज्ञापन

सुबह से ही घरों में पूजा-अर्चना की तैयारियां शुरू हो गई थीं। बहनों ने विधि-विधान से पूजन कर भाई दूज की कथा सुनी। पूजा के बाद बहनों ने भाइयों के माथे पर रोली और अक्षत का तिलक लगाया। उन्हें मिठाई, गोला और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर आरती उतारी तथा मुंह मीठा कराया। इसके बदले भाइयों ने बहनों को उपहार और मिठाइयां भेंट कीं। साथ ही उनकी रक्षा का संकल्प लिया। कई बहनें पर्व मनाने के लिए अपने मायके भी पहुंची। बाजार में मिठाई, उपहार और पूजन सामग्री की दुकानों पर भी चहल-पहल रही।
विज्ञापन

पंडित हरिश्चंद्र तिवारी ने बताया कि भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed