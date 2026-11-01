Basti News: बारिश के बीच 23 ग्राम पंचायतों में 2280 की लगी ऑनलाइन हाजिरी

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पोर्टल पर श्रमिकों की उपस्थिति कार्यस्थल से मोबाइल एप के माध्यम से दर्ज की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि योजना का नाम बदलने के बावजूद ऑनलाइन हाजिरी में अनियमितता का सिलसिला जारी है। कई बार श्रमिकों को केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए खड़ा किया जाता है, जबकि उनसे काम नहीं कराया जाता।पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, अक्सड़ा में 51, अठदमा में 128, बहादुरपुर में 37, बेनीपुर में 192, भरवलिया में 144, हथिया दो में 101, कैथोलिया लाल में 91, कलवारी एहतमाली में 91, कलवारी मुस्तहकम में 115, मीतनजोत में 67 और मोहम्मदपुर में 82 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। शेष ग्राम पंचायतों को मिलाकर कुल 23 ग्राम पंचायतों में 2,280 श्रमिकों की हाजिरी लगी।मौके पर पड़ताल के दौरान कलवारी एहतमाली में चकमार्ग निर्माण का कार्य पोर्टल पर दर्ज मिला, लेकिन स्थल पर काम होता नहीं दिखाई दिया। इसी तरह बेनीपुर ग्राम पंचायत के भिस्वा में भी चकमार्ग निर्माण दर्शाया गया था, लेकिन मौके पर निर्माण कार्य नहीं मिला।जिम्मेदारों का कहना है कि एक से 20 नवंबर तक खेती-किसानी के लिए श्रमिकों को अवकाश दिया गया है। इस अवधि में कोई नया कार्य स्वीकृत नहीं होगा। बारिश के दिन ऑनलाइन हाजिरी दर्ज होने के सवाल पर उनका कहना है कि ऐसा नहीं करने पर मस्टररोल एक्सपायर हो जाता। शेष कार्य बाद में उन्हीं श्रमिकों से कराया जाएगा।