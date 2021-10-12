Basti News: डाकघरों में शनिवार को लगेगा आधार कैंप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 21 Aug 2026 12:33 AM IST
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बस्ती। निदेशक डाक सेवाएं, गोरखपुर के निर्देश पर शनिवार को डाक विभाग के बस्ती मंडल के विभिन्न डाकघरों और उपडाकघरों में आधार के लिए विशेष कैंप लगाया जाएगा। इसमें आधार नामांकन और अपडेशन की सुविधा मिलेगी। जिन उपडाकघरों में आधार सेवा उपलब्ध है, वहां नियमित रूप स जारी रहेगी।
अधीक्षक डाकघर बस्ती एमएम हुसैन ने बताया कि शिविर डाकघर खुलने से बंद होने तक चलेगा। आधार नामांकन निशुल्क होगा। डेमोग्राफिक संशोधन के लिए 75 रुपये, जबकि बायोमेट्रिक अथवा डेमोग्राफिक व दोनों संशोधन के लिए 125 रुपये शुल्क निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि मंडल के अमोढ़ा, बभनान, बखिरा, बस्ती बीएस, कलवारी, कप्तानगंज, धनघटा, डुमरियागंज, गौर आरएस, हैंसर बाजार, हरिहरपुर, हर्रैया, शोहरगढ़, खलीलाबाद एमडीजी, मगहर, मेंहदावल, मुंडेरवा, बस्ती प्रधान डाकघर, परशुरामपुर, पुरानी बस्ती, रुद्रनगर, सल्टौआ, सिद्धार्थनगर प्रधान डाकघर, उदयराजगंज, वाल्टरगंज, दलदला, बांसी, महुली, महसों और बर्डपुर डाकघरों में कैंप आयोजित किया जाएगा। संवाद
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अधीक्षक डाकघर बस्ती एमएम हुसैन ने बताया कि शिविर डाकघर खुलने से बंद होने तक चलेगा। आधार नामांकन निशुल्क होगा। डेमोग्राफिक संशोधन के लिए 75 रुपये, जबकि बायोमेट्रिक अथवा डेमोग्राफिक व दोनों संशोधन के लिए 125 रुपये शुल्क निर्धारित है।
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उन्होंने बताया कि मंडल के अमोढ़ा, बभनान, बखिरा, बस्ती बीएस, कलवारी, कप्तानगंज, धनघटा, डुमरियागंज, गौर आरएस, हैंसर बाजार, हरिहरपुर, हर्रैया, शोहरगढ़, खलीलाबाद एमडीजी, मगहर, मेंहदावल, मुंडेरवा, बस्ती प्रधान डाकघर, परशुरामपुर, पुरानी बस्ती, रुद्रनगर, सल्टौआ, सिद्धार्थनगर प्रधान डाकघर, उदयराजगंज, वाल्टरगंज, दलदला, बांसी, महुली, महसों और बर्डपुर डाकघरों में कैंप आयोजित किया जाएगा। संवाद
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