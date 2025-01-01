Basti News: पेड़ की टहनियां काटते समय करंट लगने से युवक की माैत

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पिपरिया गांव निवासी इरफान अली (26) पुत्र तैयब अली सोमवार दोपहर गांव के पश्चिम स्थित सूरतगढ़ मौजे में एक व्यक्ति के बुलाने पर पहुंचे थे। वह पेड़ पर चढ़कर टहनियां काट रहे थे। इसी दौरान पेड़ की डाली के ऊपर से गुजर रहे 11 केवी के विद्युत तार की चपेट में आ गए। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलसकर नीचे गिर पड़े।शोर सुनकर मौके पर पहुंचे परिजन और ग्रामीण उन्हें आनन-फानन में पीएचसी सल्टौआ ले गए, जहां चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। पत्नी शबनम, बेटियां नजराना, नाजरीन और रेशमा, मां शरीफुन्निशा, पिता तैयब, भाई महबूब व मकबूल और बहन सलमा का रो-रोकर बुरा हाल है।प्रभारी निरीक्षक वॉल्टरगंज ज्ञानेंद्र राय ने बताया कि पूछताछ में परिजनों ने आरोप लगाया है कि सूरतगढ़ गांव का एक व्यक्ति इरफान को यह कहकर बुलाकर ले गया था कि पेड़ पर काम करने के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद करा दी जाएगी।आरोप है कि बिजली आपूर्ति बंद नहीं कराई गई, जिससे इरफान हादसे का शिकार हो गए। परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।उधर, ग्रामीणों ने क्षेत्र में कई स्थानों पर हाईटेंशन विद्युत तारों के ढीले और नीचे लटकने की शिकायत की है। उनका कहना है कि तारों की स्थिति से हादसे का खतरा बना रहता है। उपखंड अधिकारी सुनील यादव ने बताया कि मौके पर टीम भेजी गई है और ढीले तारों को ऊपर कराने का काम शुरू कर दिया गया है।