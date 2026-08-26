Basti News: विभिन्न योजनाओं के लिए 480 लोगों ने कराया पंजीकरण

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सहायक श्रम आयुक्त सचिन सिंह के नेतृत्व में आयोजित शिविर का शुभारंभ प्रशासक क्षेत्र पंचायत यशकांत सिंह और बीडीओ राजेश सिंह ने किया। शिविर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चला। दोपहर में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने पंजीकरण और आवेदन के लिए बनाए गए काउंटरों पर पहुंचकर लाभार्थियों से बातचीत की और आवेदन में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली।सीडीओ ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए काउंटरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सर्वाधिक 80 आवेदन प्राप्त हुए। मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए 10 और कन्या विवाह सहायता योजना के लिए 15 लोगों ने आवेदन किया। 200 श्रमिकों का पंजीकरण और 190 का नवीनीकरण किया गया। अन्य योजनाओं के लिए 86 आवेदन लिए गए। उन्होंने बताया कि 200 आवेदन ऑफलाइन जमा हुए हैं। इनका फॉलोअप कर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।इस दौरान पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, सीडीपीओ देवेंद्र सिंह, बीईओ बड़कऊ वर्मा, राहुल, भूषण और सत्यम आदि मौजूद रहे।