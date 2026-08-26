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Basti News: विभिन्न योजनाओं के लिए 480 लोगों ने कराया पंजीकरण

Wed, 26 Aug 2026 01:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 01:52 AM IST
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480 people registered for various schemes.
भानपुर। श्रम विभाग की ओर से रामनगर ब्लॉक परिसर में मंगलवार को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए शिविर लगाया गया। इसमें 480 लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण और 200 लोगों के ऑफलाइन आवेदन लिए गए। करीब 1200 लोगों ने शिविर में पहुंचकर योजनाओं की जानकारी ली।
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सहायक श्रम आयुक्त सचिन सिंह के नेतृत्व में आयोजित शिविर का शुभारंभ प्रशासक क्षेत्र पंचायत यशकांत सिंह और बीडीओ राजेश सिंह ने किया। शिविर सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक चला। दोपहर में मुख्य विकास अधिकारी सार्थक अग्रवाल ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने पंजीकरण और आवेदन के लिए बनाए गए काउंटरों पर पहुंचकर लाभार्थियों से बातचीत की और आवेदन में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली।
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सीडीओ ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए काउंटरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत सर्वाधिक 80 आवेदन प्राप्त हुए। मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना के लिए 10 और कन्या विवाह सहायता योजना के लिए 15 लोगों ने आवेदन किया। 200 श्रमिकों का पंजीकरण और 190 का नवीनीकरण किया गया। अन्य योजनाओं के लिए 86 आवेदन लिए गए। उन्होंने बताया कि 200 आवेदन ऑफलाइन जमा हुए हैं। इनका फॉलोअप कर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।
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इस दौरान पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल, सीडीपीओ देवेंद्र सिंह, बीईओ बड़कऊ वर्मा, राहुल, भूषण और सत्यम आदि मौजूद रहे।
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