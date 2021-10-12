Basti News: 205 केंद्रों पर 2870 को लगा टीका

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बस्ती। जिले में 205 टीकाकरण सत्र पर बुधवार को टीकाकरण का आयोजन हुआ। सत्र में 2870 बच्चे, गर्भवती और किशोरियों को टीकाकरण लगाया गया। डीआईओ डॉ. एके चौधरी ने बताया कि 217 सत्र आयोजित किए जाने थे, जिसमें 205 पर टीकाकरण हुआ। बताया कि शून्य से पांच साल तक के बच्चों को बुधवार व शनिवार को सत्र आयोजित कर टीकाकरण किया जा रहा है। महिला अस्पताल में टीकाकरण हुआ। एएनएम ऊषा वर्मा ने टीकाकरण किया। संवाद