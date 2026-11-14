Basti News: 18 चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों में 15 ने संभाला कार्यभार

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पत्र में बताया गया है कि शासन के निर्देश पर 18 नव चयनित ग्राम पंचायत अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई गई थी। इनमें 15 ने योगदान दे दिया है। नियुक्ति प्रक्रिया के तहत उनके अभिलेखों और आपराधिक पृष्ठभूमि का सत्यापन कराया जाना है। कार्यभार ग्रहण करने वालों में स्वप्न कुमार चौधरी, राकेश कुमार, चंद्रकेश चौधरी, राम महेश, राम नरेश त्रिपाठी, राजर्षि सिंह गौतम, शालिनी वर्मा, प्रियंका यादव, शिवा चौधरी, प्रीति, रुद्र मिश्रा, आयुषदीप कुमार, स्नेहा यादव, बृजेश कुमार चौधरी और श्याम सुंदर शामिल हैं। इनमें बस्ती जिले के विभिन्न गांवों के अलावा संतकबीरनगर जिले की निवासी अभ्यर्थी भी हैं।नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों का पुलिस सत्यापन कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसमें किसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामले सामने आएंगे तो शासन को सूचित किया जाएगा। -आनंद गुप्ता, डीपीआरओ, बस्ती।