Basti News: 1214 ने दी परीक्षा, 64 रहे अनुपस्थित

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पहली पाली में सुबह 10 से 11 बजे तक विज्ञान, दूसरी पाली में सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक गणित और तीसरी पाली में दोपहर दो से शाम चार बजे तक सामाजिक अध्ययन की परीक्षा हुई।परीक्षा प्रभारी कुलदीप चौधरी ने बताया कि खैर इंटर कॉलेज, बेगम खैर इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और सेक्सरिया इंटर कॉलेज बस्ती में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में परीक्षा कराई गई।आज होगी अंतिम दिन की परीक्षाशनिवार को परीक्षा का तीसरा और अंतिम दिन होगा। पहली पाली में सुबह 10 से 11 बजे तक हिंदी, दूसरी पाली में सुबह 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संस्कृत/उर्दू और तीसरी पाली में दोपहर दो से तीन बजे तक कंप्यूटर विषय की परीक्षा होगी। डायट प्राचार्य संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से कराई जा रही है। स्टेटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक परीक्षा की निगरानी कर रहे हैं।