Bareilly News: लोन दिलाने का झांसा देकर महिलाओं से ठगी

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गांव की बृजबाला, आरती, शारदा, सुलेखा देवी, रेनू, गुड्डी, सहौर समेत 15-20 महिलाओं के परिजन ने पुलिस को बताया कि सलीम नाम के युवक ने खुद को एलएसटी फाइनेंस कंपनी का प्रतिनिधि बताया। आरोप है कि उसने गांव की महिलाओं को 40-40 हजार रुपये का लोन दिलाने का वादा किया। उसने दावा किया कि आसपास के कई गांवों में उसके बनाए एसएचजी सफलतापूर्वक लाभ अर्जित कर रहे हैं।झांसे में आकर 12 से अधिक महिलाओं ने उन्होंने लोन की फाइल और आईडी बनवाने के लिए चार-चार हजार रुपये दिए। रुपये लेने के बाद आरोपी गांव से चला गया। कई दिन बाद भी नहीं लौटा तो महिलाओं के परिजन को संदेह हुआ। उन्होंने आरोपी के फोन पर संपर्क किया लेकिन वह जल्द आने का बहाना बनाता रहा। इससे परेशान होकर महिलाओं ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि महिलाओं के परिजन की ओर से ठगी के संबंध में तहरीर मिली है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।