बरेली: ओटीएस के तहत 90 दिन में टैक्स जमा करना अनिवार्य, नहीं किया ये काम तो फिर जुड़ेगा बकाया और ब्याज

बरेली में नगर निगम की एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना में आवेदन करने के बाद टैक्स जमा करने में देरी की तो ब्याज माफी का लाभ नहीं मिल पाएगा। अब तक 14,283 शहरवासियों ने आवेदन किया है। इनमें से 10,863 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 3,362 आवेदन प्रक्रिया में हैं। योजना के तहत निर्धारित 90 दिनों में पूरा टैक्स जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा बकाया और ब्याज की स्थिति पहले जैसी हो जाएगी।

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नगर निगम में 15 अगस्त से चल रही ओटीएस योजना के तहत अब तक 31.41 करोड़ रुपये की डिमांड का निस्तारण हुआ है। इसमें 8.69 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी गई है। योजना के तहत आवासीय भवनों के 11,087 और व्यावसायिक भवनों के 866 आवेदन मिले हैं। वहीं, 2,330 आवेदन आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भवनों से संबंधित हैं। अब तक ऑफलाइन माध्यम से 2.50 करोड़ और ऑनलाइन माध्यम से 17.52 लाख रुपये जमा हुए हैं। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 45 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 150 करोड़ रुपये कर बकाया है। विज्ञापन



मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि ओटीएस में आवेदन करने के बाद 90 दिन के भीतर पूरा टैक्स जमा करना होगा, अन्यथा बकाया और ब्याज पहले की तरह हो जाएगा। नगर निगम में 15 अगस्त से चल रही ओटीएस योजना के तहत अब तक 31.41 करोड़ रुपये की डिमांड का निस्तारण हुआ है। इसमें 8.69 करोड़ रुपये की ब्याज माफी दी गई है। योजना के तहत आवासीय भवनों के 11,087 और व्यावसायिक भवनों के 866 आवेदन मिले हैं। वहीं, 2,330 आवेदन आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह के भवनों से संबंधित हैं। अब तक ऑफलाइन माध्यम से 2.50 करोड़ और ऑनलाइन माध्यम से 17.52 लाख रुपये जमा हुए हैं। नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 45 हजार उपभोक्ताओं पर करीब 150 करोड़ रुपये कर बकाया है।मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि ओटीएस में आवेदन करने के बाद 90 दिन के भीतर पूरा टैक्स जमा करना होगा, अन्यथा बकाया और ब्याज पहले की तरह हो जाएगा।

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