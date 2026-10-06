बरेली: व्यापारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, यूपीआई पर शुल्क के फैसले पर पुनर्विचार की मांग

बिना किसी ठोस शिकायत के न हो जांच

आगामी त्योहारों और सहालग सीजन को देखते हुए खाद्य विभाग तथा जीएसटी विभाग द्वारा बिना किसी ठोस शिकायत या पुख्ता इनपुट के जांच व सर्वे न करने की अपील की गई है। व्यापारियों का कहना है कि यदि कोई जांच जरूरी भी हो, तो उसे त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद नियमपूर्वक किया जाए ताकि व्यापार प्रभावित न हो।



ज्ञापन सौंपने के दौरान मंडल प्रभारी जितेंद्र रस्तोगी, जिलाध्यक्ष राजकुमार राजपूत, संजीव अवतार अग्रवाल, ईशान सक्सेना, विभोर अग्रवाल, भगवान स्वरूप, सतनाम सिंह, रजत अग्रवाल, बिरजू, कन्हैयालाल, राजेंद्र, मंजीत सिंह नागपाल, मिथलेश गंगवार, प्रशांत मिश्रा, मोहनीश शंखधर, प्रशांत सक्सेना, रोहित भसीन, उबैद शमशी, पंकज कक्कड़, नाना मराठा और मंजीत सिंह बिट्टू सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।