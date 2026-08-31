Bareilly News: संक्रमित महिला के आवास पहुंची रैपिड रिस्पॉन्स टीम, दीं दवाएं

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टीम ने परिजनों से बुखार, खांसी, गले में खराश, बदन दर्द, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों की जानकारी ली। लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए कहा। परिवार में 64 वर्षीय पति, 38 व 35 वर्षीय दो बेटे, 37 वर्षीय बहू, 34 वर्षीय बेटी, आठ-आठ साल के दो पौत्र, चार साल की बच्ची व चार माह का बच्चा शामिल हैं। इन्हें दवाएं दी गई हैं।आईडीएसपी सेल प्रभारी एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. मीसम अब्बास के मुताबिक, संक्रमित महिला के संपर्क में रहे लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मास्क लगाने, हाथ धोने और वेंटिलेशन की व्यवस्था करने की सलाह दी है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट की कवायद शुरूस्वाइन फ्लू की चपेट में आई बुजुर्ग महिला की रिपोर्ट पोर्टल पर अपडेट होने के बाद डिप्टी सीएम ने एडी हेल्थ, मंडलीय सर्विलांस अधिकारी को ट्रैक, टेस्ट, ट्रीट के दिशा-निर्देश दिए। एडी हेल्थ डॉ. सीमा अग्रवाल ने कहा कि बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर के सीएमओ और जिला सर्विलांस अधिकारी को सैंपलिंग उपकरण मंगाने, दवा की व्यवस्था करने, क्षमता के अनुसार वार्ड में बेड आरक्षित रखने, फीवर हेल्पडेस्क बनाने के निर्देश दिए गए हैं।अस्पताल में दवाएं उपलब्ध, सैंपलिंग उपकरण मंगाएंगेजिला अस्पताल के एडी एसआईसी डॉ. आरसी दीक्षित के मुताबिक, स्वाइन फ्लू वार्ड में बेड आरक्षित हैं। जांच के लिए वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम (वीटीएम) मंगाए गए हैं। सोमवार को उपलब्ध हो जाएंगे। संदिग्ध मरीजों की अलग से सैंपलिंग की जाएगी। ओपीडी में सांस संबंधी और बुखार के रोगियों को अलग करने के लिए कहा है, ताकि संक्रमण की आशंका न रहे। सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने स्वास्थ्य केंद्रों पर भी फीवर हेल्पडेस्क बनाने के निर्देश प्रभारी चिकित्साधिकारियों को दिए हैं।