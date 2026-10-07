फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Movement of heavy vehicles at Bilpur railway crossing suspended for a week.

Bareilly News: बिलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े वाहनों की आवाजाही एक हफ्ते बंद

Wed, 07 Oct 2026 03:03 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Movement of heavy vehicles at Bilpur railway crossing suspended for a week.
फतेहगंज पूर्वी। दातागंज मार्ग पर स्थित बिलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े वाहनों का आवागमन एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। यह निर्णय ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण उत्पन्न जाम की स्थिति और ट्रेनों के आवागमन में बाधा को देखते हुए लिया गया है। अब क्रॉसिंग से केवल दो पहिया और तीन पहिया वाहन ही निकल पाएंगे। शहाजहांपुर के रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ ओपी शर्मा के अनुसार, जाम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। इसलिए व्यवस्था में बदलाव किया गया
विज्ञापन

बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। दातागंज की तरफ से आने वाले बड़े वाहन नवादा मोड़ से होते हुए शाहजहांपुर जा सकेंगे। ये वाहन शिवपुरी होते हुए टिसुआ आकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकलेंगे। बदायूं की तरफ जाने वाले वाहन फरीदपुर होते हुए बुखारा रोड से होकर जाएंगे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed