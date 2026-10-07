Bareilly News: बिलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े वाहनों की आवाजाही एक हफ्ते बंद

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बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। दातागंज की तरफ से आने वाले बड़े वाहन नवादा मोड़ से होते हुए शाहजहांपुर जा सकेंगे। ये वाहन शिवपुरी होते हुए टिसुआ आकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकलेंगे। बदायूं की तरफ जाने वाले वाहन फरीदपुर होते हुए बुखारा रोड से होकर जाएंगे। संवाद

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फतेहगंज पूर्वी। दातागंज मार्ग पर स्थित बिलपुर रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े वाहनों का आवागमन एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। यह निर्णय ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण उत्पन्न जाम की स्थिति और ट्रेनों के आवागमन में बाधा को देखते हुए लिया गया है। अब क्रॉसिंग से केवल दो पहिया और तीन पहिया वाहन ही निकल पाएंगे। शहाजहांपुर के रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेल पथ ओपी शर्मा के अनुसार, जाम के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। इसलिए व्यवस्था में बदलाव किया गया