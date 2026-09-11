Bareilly News: विभागों में समन्वय की कमी, भुगत रहे लोग

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खोदाई में लाइन क्षतिग्रस्त होने की वजह से आए दिन बिजली व पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है। फॉल्ट के बाद विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। सुधार की कवायद नहीं की जाती है।आपसी समन्वय के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के साथ ही सूचना देने की सहमति भी कई बार बनाई जा चुकी है मगर, यह पूरी कवायद कागजों पर ही सिमटकर रह गई है। ज्यादातर मामलों में फॉल्ट के बाद भी संबंधित विभाग को सूचना नहीं दी जाती है। आपूर्ति बाधित होने पर स्थानीय लोगों की ओर से ही संबंधित विभागों को जानकारी दी जाती है। फाल्ट ढूंढने, लाइन दुरुस्त करने और आपूर्ति बहाल करने में समय और संसाधन खर्च होता है। उपभोक्ता भी परेशान होते हैं।