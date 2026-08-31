Bareilly News: पूर्व सांसद के अस्पताल से सामान चोरी, प्रबंधक ने दी तहरीर

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अस्पताल के प्रबंधक रोहित तिवारी ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात घुसे चोरों ने अस्पताल में लगे सीसी कैमरे की डीवीआर, इलेक्ट्रॉनिक वायर के छह बंडल, हैमर मशीन, वाई-फाई डिवाइस, वेल्डिंग रॉड के दो बंडल और पांच हॉर्स पावर की मोटर चोरी कर ली। डीवीआर गायब होने के कारण सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं हो सकी है।कर्मचारी और ठेकेदार पर संदेह - प्रबंधक ने तीन लोगों पर चोरी का संदेह जताया है। आरोप है कि अस्पताल में एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी) शीट लगाने का काम कर रहे युवक से कहासुनी हुई थी। उसने देख लेने की धमकी दी थी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड और एक अन्य युवक की भूमिका भी संदिग्ध बताई है। बताया कि शनिवार रात गार्ड बिना सूचना दिए अनुपस्थित था।सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाएगी। घटना की जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।