Bareilly News: पूर्व सांसद के अस्पताल से सामान चोरी, प्रबंधक ने दी तहरीर
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 31 Aug 2026 01:54 AM IST
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फरीदपुर। दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जेड़ गांव में स्थित बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह ऐरन के डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल में शनिवार रात चोरी हुई। अस्पताल परिसर से सीसी कैमरों की डीवीआर, बिजली के तार और कीमती उपकरण चोरी किए गए। रविवार को चोरी की जानकारी होने पर प्रबंधक ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
अस्पताल के प्रबंधक रोहित तिवारी ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात घुसे चोरों ने अस्पताल में लगे सीसी कैमरे की डीवीआर, इलेक्ट्रॉनिक वायर के छह बंडल, हैमर मशीन, वाई-फाई डिवाइस, वेल्डिंग रॉड के दो बंडल और पांच हॉर्स पावर की मोटर चोरी कर ली। डीवीआर गायब होने के कारण सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं हो सकी है।
कर्मचारी और ठेकेदार पर संदेह - प्रबंधक ने तीन लोगों पर चोरी का संदेह जताया है। आरोप है कि अस्पताल में एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी) शीट लगाने का काम कर रहे युवक से कहासुनी हुई थी। उसने देख लेने की धमकी दी थी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड और एक अन्य युवक की भूमिका भी संदिग्ध बताई है। बताया कि शनिवार रात गार्ड बिना सूचना दिए अनुपस्थित था।
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सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाएगी। घटना की जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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अस्पताल के प्रबंधक रोहित तिवारी ने पुलिस को बताया कि शनिवार रात घुसे चोरों ने अस्पताल में लगे सीसी कैमरे की डीवीआर, इलेक्ट्रॉनिक वायर के छह बंडल, हैमर मशीन, वाई-फाई डिवाइस, वेल्डिंग रॉड के दो बंडल और पांच हॉर्स पावर की मोटर चोरी कर ली। डीवीआर गायब होने के कारण सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं हो सकी है।
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कर्मचारी और ठेकेदार पर संदेह - प्रबंधक ने तीन लोगों पर चोरी का संदेह जताया है। आरोप है कि अस्पताल में एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल (एसीपी) शीट लगाने का काम कर रहे युवक से कहासुनी हुई थी। उसने देख लेने की धमकी दी थी। ड्यूटी पर तैनात गार्ड और एक अन्य युवक की भूमिका भी संदिग्ध बताई है। बताया कि शनिवार रात गार्ड बिना सूचना दिए अनुपस्थित था।
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सीओ फरीदपुर संदीप सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जाएगी। घटना की जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।