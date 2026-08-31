Bareilly News: शहर में आज
बरेली ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:02 AM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 02:02 AM IST
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विविध
बैडमिंटन : पीलीभीत बाइपास स्थित बीबीएल पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट सुबह 9 बजे से।
जूडो : राम भरोसे लाल कन्या इंटर काॅलेज में मंडलीय जूडो प्रतियोगिता सुबह 10:30 बजे से।
फुटबाॅल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबाॅल लीग शाम 4 बजे से।
समारोह : अवधपुरी सुभाषनगर स्थित श्री हरे राम नवदुर्गा मंदिर में श्री कृष्ण लीला समारोह शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,54,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,39,000 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
बैडमिंटन : पीलीभीत बाइपास स्थित बीबीएल पब्लिक स्कूल में इंटर स्कूल बैडमिंटन टूर्नामेंट सुबह 9 बजे से।
जूडो : राम भरोसे लाल कन्या इंटर काॅलेज में मंडलीय जूडो प्रतियोगिता सुबह 10:30 बजे से।
फुटबाॅल : स्पोर्ट्स स्टेडियम में जिला फुटबाॅल लीग शाम 4 बजे से।
समारोह : अवधपुरी सुभाषनगर स्थित श्री हरे राम नवदुर्गा मंदिर में श्री कृष्ण लीला समारोह शाम 7 बजे से।
सराफा बाजार
सोना - 1,54,000 रुपये प्रति दस ग्राम
चांदी - 2,39,000 रुपये प्रति किलो