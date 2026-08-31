Bareilly News: सवालों ने उलझाया, कम पड़ गया समय

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जाम के चलते परीक्षा केंद्र पहुंचने में ही अभ्यर्थियों के पसीने छूट गए। परीक्षा का स्तर भी बेहद कठिन रहा। परीक्षा देकर केंद्र से बाहर निकले अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों को उलझाऊ बताया।अंडरपास पर जाम होने की वजह से अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए रेलवे ट्रैक से होकर गुजरना पड़ा। परीक्षा के लिए प्रवेश का समय 8:30 तक था। कई अभ्यर्थी अंतिम क्षणों तक केंद्र पहुंच पाए। जिले में कुल 1250 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी।केंद्र से बाहर आए डॉ. सार्थक अग्रवाल ने बताया कि प्रश्नपत्र का स्तर कठिन था। हालांकि, अंदर से ज्यादा दिक्कत जाम के चलते बाहर आईं। डॉ. हार्दिक ने बताया कि परीक्षा का स्तर हर साल की तरह इस बार भी कठिन रहा। डॉ. पलक ने बताया कि कई सवाल उलझाऊ थे। इस वजह से समय कम पड़ गया। परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की व्यवस्था को लेकर भी वह नाराज दिखीं। दूर-दराज से बच्चों को लेकर आने वाले अभिभावकों ने भी जाम को लेकर नाराजगी जताई।