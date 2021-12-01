Bareilly News: कुंडल छिनैती के चार आरोपियों को किया गिरफ्तार
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Thu, 17 Sep 2026 12:46 AM IST
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मीरगंज/दुनका। घर में घुसकर कुंडल छिनैती के चार आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार रात संग्रामपुर के पास से गिरफ्तार किया है। उनके पास से चार कुंडल और 800 रुपये बरामद किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक, परचई के रहीश खां की पत्नी मीर जहां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह 25 अगस्त की रात घर में सो रही थीं। इस दौरान कुछ लोग घर में घुसे और कान से कुंडल खींचकर भाग गए। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को संग्रामपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें मीरगंज के सुजातपुर निवासी नाजिर मियां उर्फ माही, मौसम, माड़ी उर्फ शमशुद्दीन और मजहर अहमद शामिल हैं। उनके पास से चार कुंडल और 800 रुपये बरामद किए गए हैं। इनमें से एक जोड़ी कुंडल दियोसास गांव से छीने गए थे।
सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों ने छिनैती करना स्वीकार किया है। उनको कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जेल भेजा गया है।
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पुलिस के मुताबिक, परचई के रहीश खां की पत्नी मीर जहां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि वह 25 अगस्त की रात घर में सो रही थीं। इस दौरान कुछ लोग घर में घुसे और कान से कुंडल खींचकर भाग गए। मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को संग्रामपुर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें मीरगंज के सुजातपुर निवासी नाजिर मियां उर्फ माही, मौसम, माड़ी उर्फ शमशुद्दीन और मजहर अहमद शामिल हैं। उनके पास से चार कुंडल और 800 रुपये बरामद किए गए हैं। इनमें से एक जोड़ी कुंडल दियोसास गांव से छीने गए थे।
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सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि आरोपियों ने छिनैती करना स्वीकार किया है। उनको कोर्ट में पेश किया गया। वहां से जेल भेजा गया है।