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अपर आयुक्त अतुल कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों की बातें सुनीं। बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत से पहुंचे किसानों ने केंद्र सरकार पर किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि किसान आंदोलन को छह साल बीत गए पर नौ दिसंबर 2021 को सरकार ने लिखित रूप में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं। सरकार सभी वादों को पूरा करे और किसान संगठनों के साथ सार्थक बातचीत शुरू करे।न्यूनतम समर्थन मूल्य को सी-2 लागत पर 50 फीसदी मुनाफा जोड़कर तय करने और सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी देने की मांग की गई। किसानों ने पूर्ण कर्जमाफी, आत्महत्या करने वाले किसानों और मजदूरों के परिवारों को 25 लाख रुपये मुआवजा और 60 वर्ष से अधिक उम्र के किसानों और कृषि मजदूरों को 21 हजार रुपये मासिक पेंशन देने की मांग उठाई। अपर आयुक्त ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया तो किसानों ने जाम खोल दिया। प्रदर्शन में मंडल अध्यक्ष सतविंदर सिंह कहलो, चौधरी सौदान सिंह, राजेश कुमार सक्सेना, सोमवीर सिंह, वेद प्रकाश शर्मा, पप्पू सैफी समेत सैकड़ों किसान मौजूद रहे।42 हजार न्यूनतम वेतन और मनरेगा में 200 दिन काम की मांगचारों श्रम संहिताओं को रद्द करने, श्रमिकों को 42 हजार रुपये न्यूनतम मासिक वेतन देने, मनरेगा बहाल कर सालाना दो सौ दिन काम, सात सौ रुपये प्रतिदिन मजदूरी की गारंटी, ग्रामीण परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने, भारत-अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नहीं करने, मौजूदा मुक्त व्यापार समझौते रद्द करने, बिजली निजीकरण विधेयक और बीज विधेयक 2025 वापस लेने, प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण बंद करने की मांग भी उठाई।सिंधु बॉर्डर पर शहीद किसानों का स्मारक बनाए सरकारकिसानों ने एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर 2024 की मतदाता सूची बहाल करने, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, निष्पक्ष चुनाव के लिए व्यापक सुधार लागू करने की मांग भी की। किसान आंदोलन के दौरान सिंधु बॉर्डर पर शहीद हुए 736 किसानों की स्मृति में स्मारक बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया। केंद्र के कर राजस्व में राज्यों की हिस्सेदारी 50 फीसदी करने, धनी लोगों पर कर लगाने, प्राकृतिक आपदा से फसलों और पशुधन से नुकसान की भरपाई और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के सांविधानिक अधिकारों की रक्षा करने की मांग भी की।