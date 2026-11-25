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अमर उजाला की पड़ताल में गुलमोहर पार्क के पास एक अस्पताल परिसर में बिजली का खंभा घिरा मिला। वहीं, कपड़े के शोरूम का निर्माण खंभे तक कर लिया गया है। खंभा शोरूम के अंदर नजर आ रहा है। इससे बिजली संबंधी हादसे की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा, एक प्लॉट के बाहर बिजली का खंभा खड़ा है, जबकि आसपास के निर्माण को देखने पर जमीन पर कब्जे की स्थिति भी दिखाई देती है। सरकारी जमीन पर इस तरह निर्माण होने से सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा व बिजली विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कार्रवाई नहीं होने से अतिक्रमणकारियों के हौसले बढ़ रहे हैं।टीम को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। पहले संबंधित लोगों को नोटिस दिया जाएगा। इसके बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाने पर जेसीबी से कार्रवाई की जाएगी। - मयंक यादव, संयुक्त नगर आयुक्त