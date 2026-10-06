बरेली: मुख्यमंत्री दफ्तर तक पहुंची ठेकेदारों की लड़ाई का मामला, बदायूं के ठेकेदार पर रिपोर्ट

बदनाम करने की साजिश

आरोप है कि एक शिकायत खेमेंद्र ने की और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। जावेद का आरोप है कि लगातार फर्जी शिकायतें कर उनको बदनाम करने की साजिश रची गई। इन लोगों ने कई बार उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। सोनम ने उन्हें फंसाने के लिए शाहजहांपुर में वाद दायर किया था, पर वह बच निकले। मामले में सीएम कार्यालय से आदेश आया तो जावेद की ओर से इन सभी के खिलाफ बारादरी थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है।



एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि जावेद अली खान और दूसरे ठेकेदारों का विवाद नया नहीं है। पहले भी दोनों ओर से मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इस मामले में भी विवेचना में सही और गलत का पता करके कार्रवाई की जाएगी।