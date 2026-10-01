बरेली: छुट्टा पशुओं का आतंक, फसल की रखवाली करने गए किसान को सांड़ ने मार डाला

बरेली के कस्बा शेरगढ़ में बुधवार सुबह छुट्टा पशुओं से फसल की रखवाली कर रहे 70 वर्षीय किसान की सांड़ के हमले में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

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मजदूरों के अनुसार, शेरगढ़ के मोहल्ला गांधीनगर निवासी रामपाल मौर्य (70 वर्ष) कस्बा से करीब एक किलोमीटर दूर स्थित अपने खेत में फूल गोभी की पौध की बचाव के लिए रखवाली करते थे। परिजनों ने बताया कि वह पिछले करीब एक वर्ष से खेत पर ही अस्थायी छप्पर डालकर दिन-रात वहीं रह रहे थे। बुधवार सुबह रामपाल खेत पर बैठे हुए थे।इसी दौरान सांड़ ने उन पर हमला कर दिया और पटक कर अपने सींग से दबा दिया, जिससे उनके सीने में गंभीर चोट आ गई। इसी बीच ईंट-भट्ठे पर काम कर रहे भूपराम समेत अन्य मजदूरों ने सांड़ को भगाकर बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।किसान रामपाल के पुत्र रामकिशोर मौर्य ने बताया कि पिता के पास करीब 10 बीघा जमीन है। पिता छुट्टा पशुओं से फसलों की रखवाली के लिए दिन-रात खेत पर ही रहते थे। सीओ अरुण कुमार ने बताया कि किसान के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है। ईओ दुर्गेश कुमार ने बताया कि यह घटना नगर पंचायत से कुछ दूरी पर हुई है। फिर भी अभियान चलाया जाएगा।