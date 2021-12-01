Bareilly News: नींव के लिए खोदे गए पांच फुट गहरे गड्ढे में डूबकर भाई-बहन की मौत

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गांव के लियाकत हुसैन ने बताया कि वह पत्नी रजिया और बच्चों आलिया व अयान के साथ जयपुर में रहकर मजदूरी करते हैं। वह मानपुर सड़वा इलाके की रसीद विहार कॉलोनी में किराये पर रहते हैं। पड़ोस में मकान की नींव के लिए जेसीबी से पांच फुट गहरा गड्ढा खोदा गया था। बुधवार को हुई तेज बारिश से उसमें पानी भर गया था।लियाकत के मुताबिक, आलिया और मोहम्मद अयान बृहस्पतिवार दोपहर निर्माणाधीन मकान के पास खेल रहे थे। इस दौरान दोनों पानी भरे गड्ढे में गिर गए। देर तक बच्चे नहीं दिखे तो परिजन ने आसपास तलाशा। 40-50 मिनट बाद बच्चों की चप्पलें तैरती दिखीं। इस पर लियाकत हुसैन गड्ढे में उतरे तो दोनों मिल गए। उनको निकालकर सीपीआर दिया। प्रतिक्रिया न होने पर बच्चों को सवाई मानसिंह अस्पताल ले गए। वहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। पिता ने शवों का पोस्टमॉर्टम कराने से इन्कार कर दिया।बच्चों की मौत से टूटे माता-पिताबच्चों के मौसा शेरी आरिफ ने बताया कि सात साल पहले लियाकत के पांच दिन के बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद हुए दोनों बच्चों को वह बहुत लाड़-प्यार से पाल रहे थे। आलिया एक निजी स्कूल में कक्षा तीन की छात्रा थी और अयान कक्षा एक में पढ़ता था। दोनों की मौत से परिवार सहित पूरे गांव में मातम पसरा है। शुक्रवार सुबह दोनों बच्चों के शव गांव लाए गए तो सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। रजिया और लियाकत रो-रोकर बेहाल हैं।