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व्यापार मंडल ने कई उदाहरण दिए हैं। जोन-2 की संपत्ति आईडी 014820 में 1,88,620 रुपये के योग में 1,00,000 रुपये जमा हुए। इसके बाद 2026-27 के बिल में 88,620 रुपये के स्थान पर 1,19,241 रुपये बकाया दर्शाए गए। संपत्ति लेजर और बिल की डिमांड में भी अंतर मिला। 10 सितंबर 2026 के ओटीएस आवेदन पर 82,510 रुपये ब्याज के सापेक्ष मात्र 14,300 रुपये की छूट दी गई। जोन प्रथम की संपत्ति आईडी 067080 में भी विसंगतियां मिलीं। 11 अप्रैल 2026 के बिल और अगले दिन जारी 2026-27 के बिल में पूर्व बकाया, कुल बकाया और ब्याज राशि में अंतर था। 1,19,700 रुपये जमा राशि में ब्याज समायोजित किया गया। व्यापार मंडल ने डिमांड रजिस्टर के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच कर भवन स्वामियों को वास्तविक छूट देने की मांग की है।बकाया और ब्याज की राशि को गलत व कम दर्शा रहेसंगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार मेहरोत्रा ने बताया कि 31 मार्च 2026 तक के संपत्ति कर पर बकाया ब्याज की शत-प्रतिशत छूट की योजना है। इसके बावजूद कर विभाग के अधिकारी बकाया और ब्याज की राशि को गलत व कम दर्शा रहे हैं। 5 नवंबर 2026 को नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य को साक्ष्यों सहित शिकायती पत्र दिया गया था। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्ञापन के अनुसार, नगर निगम में दो प्रकार के ओटीएस फॉर्म लागू हैं। आरोप है कि मुख्यमंत्री के फोटो वाले फॉर्म भरने पर 2014-15 से ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलता। लाभ मांगने पर ओटीएस आईडी निरस्त कर दूसरा फॉर्म भरने को बाध्य किया जाता है। इससे करदाता कम छूट में ही बिल जमा करते हैं। बरेली में कर और ब्याज की गणना अलग-अलग नहीं की जाती। कर निर्धारण अधिकारी पीके द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच कराकर समाधान कराया जाएगा।