Bareilly News: पेट्रोल में पानी मिलाने का आरोप, वीडियो वायरल
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sat, 29 Aug 2026 12:05 AM IST
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शीशगढ़। धनेटा-शीशगढ़ मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचने का आरोप है। एक एंबुलेंस में खराबी आने पर मामला सामने आया। एंबुलेंस चालक अली हसन ने गाड़ी में 700 रुपये का पेट्रोल डलवाया था। दो किलोमीटर चलने के बाद एंबुलेंस बंद हो गई। मिस्त्री ने टंकी से पेट्रोल निकाला तो उसमें पानी मिला हुआ था। चालक ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने चालक के आरोपों को गलत बताया। वीडियो वायरल होने के बाद पंप मालिक ने थाने में शिकायत दी। सीओ बहेड़ी अरुण कुमार के मुताबिक, पंप संचालक ने मामले की निष्पक्ष जांच और रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है।
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