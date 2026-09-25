Barabanki News: घायल कार्यकर्ताओं के बयान का इंतजार

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13 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद समर्थकों के साथ गोंडा में विनोद साहनी के परिवार से मिलने जा रहे थे। बुढ़वल चौराहे के पास उनके काफिले पर जूते-चप्पल और पत्थरों से हमला किए जाने का आरोप है। घटना में करीब 10 लोग घायल हुए थे। बाद में बाराबंकी जिलाध्यक्ष देशराज गौतम और लखनऊ निवासी हाईकोर्ट अधिवक्ता शनि वर्मा की तहरीर पर अभय सिंह समेत करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विज्ञापन

पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटना के वीडियो और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट को जांच का आधार बना रही है। स्वतंत्र गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी कर आरोपपत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। 13 सितंबर को चंद्रशेखर आजाद समर्थकों के साथ गोंडा में विनोद साहनी के परिवार से मिलने जा रहे थे। बुढ़वल चौराहे के पास उनके काफिले पर जूते-चप्पल और पत्थरों से हमला किए जाने का आरोप है। घटना में करीब 10 लोग घायल हुए थे। बाद में बाराबंकी जिलाध्यक्ष देशराज गौतम और लखनऊ निवासी हाईकोर्ट अधिवक्ता शनि वर्मा की तहरीर पर अभय सिंह समेत करीब 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।पुलिस सीसीटीवी फुटेज, घटना के वीडियो और घायलों की मेडिकल रिपोर्ट को जांच का आधार बना रही है। स्वतंत्र गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक साक्ष्यों के आधार पर विवेचना पूरी कर आरोपपत्र की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई होगी।

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बाराबंकी। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर पथराव के मामले में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस घायलों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में है। घायलों ने पुलिस के समक्ष उपस्थित होने के बजाय रजिस्टर्ड डाक से बयान भेजने की बात कही है। जांच अधिकारी सीओ गरिमा पंत ने बयान उपलब्ध कराने के लिए एक बार रिमाइंडर भी भेजा है। पुलिस सांसद का बयान भी दर्ज कर सकती है।