Barabanki News: गांव पहुंचा छात्रा का शव, बेसुध हुए पिता

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सूरतगंज। परिवार के लिए कुछ करने की हसरत लेकर लखनऊ पढ़ने गई रिया वर्मा (21) का शव बृहस्पतिवार शाम मोहम्मदपुर खाला के रिछला गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। बीए तृतीय वर्ष की छात्रा रिया बुधवार को चिनहट के कमता स्थित वासुदेव डिग्री गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटकी मिली थी। पुलिस को कमरे से सुसाइड नोट मिला, जिसमें पेट की बीमारी से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी थी। पिता वीरेंद्र कुमार वर्मा बेटी की मौत से बेसुध हैं। उन्होंने बताया कि रिया यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और हॉस्टल में सहपाठी के साथ रहती थी। चार दिन पहले सहपाठी घर चली गई थी, जिसके बाद रिया कमरे में अकेली थी।