Barabanki News: सीएम आवास योजना का लाभ देने की जांच शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 13 Sep 2026 01:04 AM IST
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कोटवाधाम। दरियाबाद ब्लॉक में मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में अपात्रों के नाम शामिल करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने पक्के मकान और अन्य साधन होने के बावजूद कई लोगों को पात्र दिखाए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। इसे गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
परियोजना निदेशक राकेश सिंह ने शनिवार को सरायरज्जन और उफरौली गांव पहुंचकर स्थलीय सत्यापन किया। उन्होंने आवास सूची के लाभार्थियों की जांच कर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत चुनाव नजदीक होने से सूची में हेरफेर हो रहा है।
दरियाबाद ब्लॉक की 71 ग्राम पंचायतों में यह गड़बड़ी सामने आई है। सरायरज्जन गांव में छह से आठ अपात्रों के नाम सूची में होने की शिकायत है। ग्रामीणों ने ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है।
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ग्रामीणों का कहना है कि अपात्रों के नाम शामिल होने से जरूरतमंद परिवार वंचित रह जाएंगे। उन्होंने पूरे ब्लॉक की आवास सूची का दोबारा स्थलीय सत्यापन कराने की मांग की। खंड विकास अधिकारी संस्कृता मिश्रा ने बताया कि जिले स्तर से जांच हो रही है। अपात्र पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई तय होगी।
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परियोजना निदेशक राकेश सिंह ने शनिवार को सरायरज्जन और उफरौली गांव पहुंचकर स्थलीय सत्यापन किया। उन्होंने आवास सूची के लाभार्थियों की जांच कर शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत चुनाव नजदीक होने से सूची में हेरफेर हो रहा है।
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दरियाबाद ब्लॉक की 71 ग्राम पंचायतों में यह गड़बड़ी सामने आई है। सरायरज्जन गांव में छह से आठ अपात्रों के नाम सूची में होने की शिकायत है। ग्रामीणों ने ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की मांग की है।
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ग्रामीणों का कहना है कि अपात्रों के नाम शामिल होने से जरूरतमंद परिवार वंचित रह जाएंगे। उन्होंने पूरे ब्लॉक की आवास सूची का दोबारा स्थलीय सत्यापन कराने की मांग की। खंड विकास अधिकारी संस्कृता मिश्रा ने बताया कि जिले स्तर से जांच हो रही है। अपात्र पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई तय होगी।