फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Two people, including an inspector, are infected with dengue, while one has swine flu.

Barabanki News: इंस्पेक्टर समेत दो डेंगू संक्रमित, एक को स्वाइन फ्लू

Fri, 25 Sep 2026 01:45 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 25 Sep 2026 01:45 AM IST
विज्ञापन
Two people, including an inspector, are infected with dengue, while one has swine flu.
बाराबंकी। फतेहपुर कोतवाली में तैनात इंस्पेक्टर समेत दो लोग डेंगू संक्रमित मिले हैं। वहीं हैदरगढ़ के सुबेहा निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। तीनों का उपचार लखनऊ के निजी अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमितों के निवास स्थान पर जांच के लिए रैपिड रिस्पांस टीम (आरआरटी) भेजी है। जिले में डेंगू और अन्य संक्रामक रोगों के मामले सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग सर्वे और जांच करा रहा है।
विज्ञापन

फतेहपुर कोतवाली के इंस्पेक्टर कई दिनों से बुखार से पीड़ित थे। हालत बिगड़ने पर लखनऊ के निजी अस्पताल में जांच कराई गई। रिपोर्ट में डेंगू की पुष्टि होने के बाद वह वहीं भर्ती होकर उपचार करा रहे हैं।
विज्ञापन

बंकी निवासी 40 वर्षीय युवक भी डेंगू पॉजिटिव मिला है। परिजनों के मुताबिक वह एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित था और निजी चिकित्सकों से उपचार करा रहा था। सुधार न होने पर लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में डेंगू की पुष्टि हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

उधर, सुबेहा निवासी 55 वर्षीय व्यक्ति को चार दिन पहले तेज बुखार आया था। स्थानीय निजी चिकित्सक से उपचार के बाद आराम नहीं मिला तो लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई।

जहां पर डेंगू और स्वाइन फ्लू के मरीज मिलते हैं, वहां पर शिविर लगाकर उनके परिजनों की जांच के लिए रैपिड रिस्पांस टीम को मौके पर भेजा जाता है। इन तीनों स्थानों पर जांच के लिए आरआरटी को भेजा जाएगा।
डॉ. आरएस स्वामी, प्रभारी सीएमओ
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed