Barabanki News: मलेरिया से किशोरी की मौत, गांव में सर्वे शुरू

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बछराजमऊ निवासी अनिल यादव की पुत्री रिया कई दिनों से बुखार से पीड़ित थी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने 17 सितंबर को उसे लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों के अनुसार, चिकित्सकों की जांच में मलेरिया की पुष्टि हुई थी। हालत गंभीर होने पर शनिवार को उसे केजीएमयू में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई।सीएचसी फतेहपुर प्रभारी डॉ. अवनीश चौधरी ने बताया कि किशोरी की मौत मलेरिया से हुई है। सीएमओ के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव भेजकर घर-घर सर्वे कराया जा रहा है।बुखार से तीन बच्चों की मौतबसारा निवासी 12 वर्षीय राज शुक्ला की सात सितंबर को मौत हुई थी। परिजनों के अनुसार वह बुखार से पीड़ित था। हालत बिगड़ने पर उसे फतेहपुर के निजी चिकित्सक के पास ले गए। पेट में दर्द होने पर जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। इब्राहिमाबाद निवासी 15 वर्षीय आदित्य मौर्य की 13 सितंबर को बुखार से मौत हुई। परिजनों के अनुसार उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां फेफड़ों में पानी भरने की बात कही गई थी। कुतुलुपुर निवासी धर्मेंद्र की सात वर्षीय बेटी रिया की 15 सितंबर को बुखार से मौत हुई।बछराजमऊ गांव में मलेरिया बुखार से एक किशोरी की मौत की जानकारी के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव भेजा गया है। सोमवार को गांव में स्वास्थ्य शिविर भी लगाया जाएगा।डॉ. रंजन गौतम, सीएमओ