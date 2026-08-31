Barabanki News: किशोरी को सांप ने काटा, मौत

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त्रिलोकपुर/ मसौली। जहांगीराबाद के बुधेड़ा गांव निवासी खुशबू (13) रविवार को घर में ही लगे नल से पानी भरने गई थी। वहीं पर मौजूद सांप ने उसे काट लिया। खुशबू ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। उसे सीएचसी बड़ागांव ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सक के अनुसार अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई थी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।