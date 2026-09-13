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Barabanki News: अपनी प्रतिभा का हुनर बिखेरेंगे परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थी

Sun, 13 Sep 2026 01:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 13 Sep 2026 01:08 AM IST
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Students from council schools will showcase their talents.
बाराबंकी। परिषदीय स्कूलों में जल्द ही प्रतिभा खोज का बड़ा मंच सजेगा। 18 और 19 सितंबर को कक्षा 5 से 8 तक के बच्चे अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
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सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मेरे सपनों का भारत और जनसेवा के 25 वर्ष जैसे विषयों पर बच्चे अपनी अभिव्यक्ति देंगे।
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इस पूरे आयोजन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभाग ने एक कार्ययोजना तैयार की है।
18 और 19 सितंबर को विद्यालय स्तर पर आयोजित स्पर्धाओं के बाद, चयनित सर्वश्रेष्ठ मेधावी 25 से 30 सितंबर के मध्य ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी चमक बिखेरेंगे। इसके बाद ब्लॉक से अव्वल आए छात्र-छात्राएं जिला स्तरीय स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। अभियान की सफलता के लिए हरख की खंड शिक्षा अधिकारी फिजा मिर्जा को जिला नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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इसके साथ ही बंकी से चंद्रशेखर यादव, फतेहपुर व कुर्सी से धर्मेंद्र प्रसाद, हैदरगढ़ व त्रिवेदीगंज से रामनारायण यादव, जैदपुर से फिजा मिर्जा, सिरौलीगौसपुर व दरियाबाद से सुषमा सेंगर तथा रामनगर से सुनील कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है। विभागीय योजनाओं एवं शिक्षा के प्रति जन-जागरूकता फैलाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर नुक्कड़ नाटकों का मंचन होगा तथा एक मिनट के वीडियो विधानसभा वार बने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपलोड किए जाएंगे।

बीएसए नवीन कुमार पाठक ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों में प्रतियोगिताओं का समयबद्ध आयोजन कराया जाएगा। इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्रों में व्यवस्थाएं दुरुस्त रखेंगे।
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