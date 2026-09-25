Barabanki News: 512 ग्राम मार्फीन के साथ तस्कर गिरफ्तार

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बाराबंकी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम ने बुधवार देर रात शहर के नबीगंज मोहल्ले से पीरबटावन निवासी नदीम को 512 ग्राम मार्फीन के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ में नदीम ने बताया कि वह पीरबटावन में आमिर को मार्फीन देने जा रहा था। पुलिस अब आमिर की तलाश कर रही है। टीम आरोपी को कोतवाली लेकर गई, जहां पूछताछ की गई। प्रारंभिक जांच में नदीम के खिलाफ मसौली थाने में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज होने की जानकारी सामने आई। सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।