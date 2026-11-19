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प्रगणकों ने सही और पूर्ण विवरण भरने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि कोई त्रुटि न हो। उन्होंने शिक्षकों और कर्मचारियों से स्वयं स्वगणना करने के साथ ही आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने की अपील की। छात्र-छात्राओं से भी अपने परिवार और पड़ोसियों को स्वगणना के प्रति जागरूक करने को कहा गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक-से-अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना और गणना की प्रक्रिया को सरल बनाना है।स्वगणना को लेकर जिला जज की अपीलजिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने जिले के सभी निवासियों से अपनी-अपनी स्वगणना, जनगणना पोर्टल के माध्यम से करने एवं जनगणना के दौरान प्रगणकों को सही व सटीक सूचना प्रदान करने की अपील की गई। इसी प्रकार आज यूथ एवं स्पोर्ट डे के अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान गनेशपुर बाराबंकी में तथा जिला कीड़ा अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी द्वारा प्रसिद्ध खिलाड़ियों एवं युवाओं सहित अपने कार्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों की स्वगणना करायी गयी।