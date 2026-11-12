Barabanki News: भागवत कथा श्रवण से मिलता है सही-गलत का ज्ञान

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उन्होंने कहा कि भागवत कथा केवल सुनने तक सीमित नहीं है। इसमें बताए गए आदर्शों को जीवन में अपनाना भी जरूरी है। मनुष्य को अहंकार, लोभ और मोह का त्याग कर सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है।परिवार और समाज में प्रेम व सद्भाव बनाए रखने के लिए धार्मिक संस्कारों का पालन करना चाहिए। प्रवाचक ने श्रद्धालुओं से धार्मिक आयोजनों में शामिल होने और कथा के उपदेशों को जीवन में उतारने की अपील की। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख दद्दन सिंह, अमरजीत सिंह, सुरेंद्र प्रकाश सिंह, शशि प्रकाश सिंह, रामराज, संतोष तिवारी और वीरेंद्र तिवारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।