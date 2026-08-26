Barabanki News: शरीफाबाद जंगल में घुसा तेंदुआ, लगाया गया पिंजरा

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हैदरगढ़ इलाके में बीते पांच दिन से तेंदुए की दहशत है। तेंदुआ ने वनरोज समेत कई पशुओं को शिकार बनाया है। सोमवार रात शरीफाबाद जंगल के पास तेंदुए ने राम पदारथ की बछिया पर हमला कर दिया। आहट सुनकर ग्रामीण मौके की ओर दौड़े तो तेंदुआ घायल बछिया को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। मंगलवार को मौके पर पहुंचे उप प्रभागीय वन अधिकारी सुदर्शन ने पैर के निशानों के बाद इलाके में तेंदुए के मौजूद होने की पुष्टि की। हालांकि अभी तक किसी ने भी तेंदुए को देखा नहीं है। वन विभाग के अनुसार तेंदुआ रात में शिकार के लिए निकलता है और दिन में जंगल में छिप जाता है।शरीफाबाद में करीब 182 हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल फैला है। इसके आसपास मौजूद बागों और घनी झाड़ियों में तेंदुए को छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाना मिल रहा है। वहीं गोमती नदी का किनारा होने के कारण शरीफाबाद से जुड़े कमालाबाद, मुस्तफाबाद, रेहुरा, मोहिउद्दीन सरांय, थलवारा, गोसियामऊ और बीजापुर तक करीब 1500 हेक्टेयर में फैले जंगल क्षेत्र में तेंदुए की आवाजाही आसान है।