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Barabanki News: दो घंटे की झमाझम बारिश से गलियों में भरा पानी

Wed, 02 Sep 2026 01:23 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Wed, 02 Sep 2026 01:23 AM IST
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Streets flooded after two hours of heavy rain.
बाराबंकी। शहर से गांव तक हुई बारिश जगह-जगह हुए जलभराव ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। शहर में दोपहर बाद हुई दो घंटे की झमाझम बारिश से सड़कें और गलियां जलमग्न हो गईं। जगह-जगह पानी भरने से लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूलों की छुट्टी के समय बारिश होने से बच्चे भीगते हुए घर पहुंचने को मजबूर हुए। हालांकि बारिश ने उमस और गर्मी से राहत देने के साथ ही किसानों के चेहरे पर मुस्कान भी बिखेर दी।
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मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 47 मिमी बारिश शहर में दर्ज हुई। इसके बाद फतेहपुर में 40 मिमी, हैदरगढ़ में 10 मिमी, रामनगर में 6 मिमी और रामसनेहीघाट और सिरौलीगौसपुर में 5 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग ने बुधवार को भी घने बादल छाए रहने व कुछ जगह तेज बारिश की संभावना जताई है।
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तेज बारिश के दौरान जलनिकासी व्यवस्था फेल हो जाने से शहर के लखपेड़ाबाग, आवास विकास, आनंद विहार, बाल विहार, प्रज्ञापुरम, महर्षि नगर, लक्ष्मणपुरी, दशहराबाग सहित अन्य मोहल्लों की गलियों में भी पानी भरने से आवागमन घंटों बाधित बना रहा। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं धीमी तो कहीं तेज बारिश से लोगों को जलभराव की दिक्कत से जूझना पड़ा। म
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