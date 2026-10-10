Barabanki News: पति पर हत्या का आरोप, लखनऊ में मिली महिला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फतेहपुर क्षेत्र के मदनपुर गांव निवासी सरोज कुमार की पत्नी निराला देवी (42) बीते 29 सितंबर को मायके के लिए निकलीं और लापता हाे गईं। पति ने कोतवाली में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। वहीं दूसरी ओर निराला की मां रामप्यारी और भाई सौरभ ने सरोज कुमार पर हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया।उन्होंने एसपी के समक्ष प्रस्तुत होकर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। 29 सितंबर को ही सीतापुर के सदरपुर क्षेत्र के जंगल में एक अज्ञात महिला का क्षत-विक्षत शव मिला। रामप्यारी ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान अपनी बेटी के रूप में की।सात अक्तूबर को मसौली क्षेत्र के त्रिपुरा झाल में एक अन्य महिला का शव मिला तो उसे भी निराला का होने की आशंका जताई गई। हालांकि निराला के दोनों बेटे शवों को पहचानने से इन्कार करते रहे। पुलिस ने सरोज को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सरोज ने पुलिस की बात का जवाब दिया।संदेह की स्थिति में पुलिस ने सीतापुर के साथ नहर में मिले शव की डीएनए जांच के लिए नमूने सुरक्षित कराकर जांच के लिए भेज दिए। पुलिस छानबीन में जुटी थी। एसएचओ फतेहपुर अमित सिंह ने बताया कि शुक्रवार को निराला देवी को लखनऊ के विनय खंड पांच गोमतीनगर में किराये के कमरे से खोज निकाला गया।निराला पति से झगड़ा होने के बाद स्वयं घर छोड़कर चली गई थीं। सीओ फतेहपुर शक्ति सिंह ने बताया कि महिला के बयान दर्ज कराए जा रहे हैं।