फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Ensure farmers receive compensation on a priority basis: DM

किसानों को प्राथमिकता से दिलाएं मुआवजा : डीएम

Sat, 10 Oct 2026 01:57 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
Ensure farmers receive compensation on a priority basis: DM
बाराबंकी। अतिवृष्टि से फसलों को हुए नुकसान, किसानों को मुआवजा देने और कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा शुक्रवार को जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कलेक्ट्रेट स्थित लोक सभागार में की। बैठक में कृषि, गन्ना, उद्यान, पशुपालन और मत्स्य विभाग के अधिकारी शामिल हुए।
विज्ञापन


जिलाधिकारी ने सभी विभागों को आपसी समन्वय से अतिवृष्टि प्रभावित फसलों का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फसलों की क्षति का आकलन कर पात्र किसानों को नियमानुसार प्राथमिकता पर मुआवजा दिया जाए।
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों को राहत दिलाना प्रशासन की प्राथमिकता है। इस कार्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्वेक्षण और राहत संबंधी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने उद्यान विभाग को आलू विकास योजना के तहत पात्र किसानों को लाभान्वित करने और अतिवृष्टि से प्रभावित केला किसानों को भी मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को नंद बाबा दुग्ध मिशन और कुक्कुट विकास नीति के तहत संचालित योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने के लिए कहा।


इस मौके पर सीडीओ पंकज वर्मा, संयुक्त मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल, उमेश कुमार और राजितराम मौजूद रहे।


जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपजिलाधिकारियों के साथ फसल आपदा राहत की समीक्षा की। उन्होंने फसलों की क्षति के विवरण की पोर्टल पर शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निर्धारित मानकों के अनुरूप क्षति का पूरा विवरण दर्ज किया जाए, ताकि पात्र किसानों को राहत मिलने में अनावश्यक देरी न हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed