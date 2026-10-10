Barabanki News: फुटबॉल लीग के मुकाबले 11 से

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बाराबंकी। जिला फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से वर्ष 2026-27 की ओपन पुरुष जिला फुटबॉल लीग 11 अक्तूबर से शुरू होगी। शुक्रवार को एसोसिएशन कार्यालय में वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई बैठक में आयोजन पर चर्चा की गई। लीग का उद्घाटन मुकाबला जेब्रा पार्क फुटबॉल मैदान पर होगा। प्रतियोगिता में आठ क्लब हिस्सा लेंगे। आठ दिवसीय लीग का समापन 18 अक्तूबर को होगा। बैठक में अध्यक्ष मंजीत सिंह धामी सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मैथिली पति पांडे को संघ का विधिक सलाहकार और उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया।