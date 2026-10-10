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Barabanki News: आज के कार्यक्रम

Sat, 10 Oct 2026 01:59 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 10 Oct 2026 01:59 AM IST
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Today's events
1- पूजन-अर्चन
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सुबह 07:00 बजे। निंदूरा क्षेत्र के पौराणिक तीर्थ स्थल डाडी तुला धाम पर अमावस्या के अवसर पर श्रद्धालु पूजन-अर्चन करेंगे।
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2- रुद्राभिषेक
सुबह 08:00 बजे। सआदतगंज के मलौली स्थित श्री पंचमुखी हनुमत धाम दांडी संन्यासी आश्रम परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा।
दोपहर 12:00 बजे। सिरौली गौसपुर क्षेत्र के खजूरिहा गांव में स्थानीय श्रद्धालु की ओर से सामूहिक रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा।
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3- किसान गोष्ठी
सुबह 10:00 बजे। कोटवाधाम में किसान गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। इसमें किसानों को शरदकालीन गन्ने की बोआई की जानकारी दी जाएगी।
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4- सामूहिक तर्पण
सुबह 10:00 बजे। निंदूरा के खुज्जी गांव में गोरक्षा और धर्मरक्षा के लिए बलिदान हुए लोगों की याद में सामूहिक तर्पण का आयोजन किया जाएगा।
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5- श्रद्धांजलि सभा
सुबह 11:00 बजे। निंदूरा के बुढ़ना गांव में पूर्व रक्षामंत्री व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा।
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6- श्रीराम कथा
दोपहर 12:00 बजे। देवा ब्लॉक के ग्राम साले नगर स्थित बाबा कमल दास आश्रम में श्रीराम कथा का आयोजन किया जाएगा।
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7- रामलीला
शाम 05:00 बजे। हैदरगढ़ कोठी में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इसमें विश्वामित्र आगमन व तड़का वध प्रसंग का मंचन होगा। यह जानकारी कमेटी के गणेश अग्रवाल ने दी।
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