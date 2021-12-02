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Barabanki News: धनतेरस पर खरीदारी कर लौट रहे किसान की मौत

Sat, 07 Nov 2026 12:48 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 07 Nov 2026 12:48 AM IST
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Farmer dies while returning from shopping on Dhanteras
फतेहपुर। धनतेरस पर खरीदारी कर घर लौट रहे 40 वर्षीय किसान पप्पू की शुक्रवार शाम सड़क हादसे में मौत हो गई। त्रिलोकपुर-कटुवा मार्ग पर उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई। हादसे में पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए।
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स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सीएचसी पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पप्पू कोतवाली क्षेत्र के कटुवा मजरे गोपालपुर निवासी थे। वह खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे। उनके परिवार में पत्नी, तीन बेटियां मोहिनी, सोहनी, वैष्णवी और दो बेटे पुष्पेंद्र, शैलेंद्र हैं।
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