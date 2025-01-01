Barabanki News: मुशायरे में शायरों ने दिया एकता-भाईचारे का संदेश

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शायर जौहर कानपुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लखनऊ के विधायक रविदास मेहरोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एडवोकेट असलम खान और नावेद अहमद ने अतिथियों व शायरों का स्वागत किया। जौहर कानपुरी ने एकता का संदेश देते हुए अपनी रचना पढ़ी। इरफान लखनवी ने मोहब्बत को समर्पित कलाम पेश किया। गुलजार जिगर ने हिंदी-उर्दू की साझी विरासत को अपने शेर में पिरोया।वकार काशिफ उस्मानी, श्वेता शुक्ला, नाजिया रिफअत और नूरी परवीन ने भी अपनी रचनाओं से खूब दाद बटोरी। जलाल लखनवी, हामिद लखनवी और फैजान कानपुरी ने भी कलाम पेश किए।आयोजक नाहीद बेगम ने कहा कि मुशायरे गंगा-जमुनी तहजीब और भाईचारे को मजबूत करते हैं। इस मौके पर जफरुल इस्लाम पप्पू, मंसूर खां, एडवोकेट राहिल खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एडवोकेट असलम खान ने अंत में सभी के प्रति आभार जताया।