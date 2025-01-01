Barabanki News: मुशायरे में शायरों ने दिया एकता-भाईचारे का संदेश
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sat, 07 Nov 2026 01:21 AM IST
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फतेहपुर। एक मैरिज लॉन में बृहस्पतिवार की शाम ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। नाहीद बेगम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। शायरों और कवियों ने देर रात तक श्रोताओं को अपनी रचनाओं से बांधे रखा। महफिल में मोहब्बत, भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया।
शायर जौहर कानपुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लखनऊ के विधायक रविदास मेहरोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एडवोकेट असलम खान और नावेद अहमद ने अतिथियों व शायरों का स्वागत किया। जौहर कानपुरी ने एकता का संदेश देते हुए अपनी रचना पढ़ी। इरफान लखनवी ने मोहब्बत को समर्पित कलाम पेश किया। गुलजार जिगर ने हिंदी-उर्दू की साझी विरासत को अपने शेर में पिरोया।
प्रमुख रचनाएं और उपस्थिति
वकार काशिफ उस्मानी, श्वेता शुक्ला, नाजिया रिफअत और नूरी परवीन ने भी अपनी रचनाओं से खूब दाद बटोरी। जलाल लखनवी, हामिद लखनवी और फैजान कानपुरी ने भी कलाम पेश किए।
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आयोजक नाहीद बेगम ने कहा कि मुशायरे गंगा-जमुनी तहजीब और भाईचारे को मजबूत करते हैं। इस मौके पर जफरुल इस्लाम पप्पू, मंसूर खां, एडवोकेट राहिल खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एडवोकेट असलम खान ने अंत में सभी के प्रति आभार जताया।
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शायर जौहर कानपुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लखनऊ के विधायक रविदास मेहरोत्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। एडवोकेट असलम खान और नावेद अहमद ने अतिथियों व शायरों का स्वागत किया। जौहर कानपुरी ने एकता का संदेश देते हुए अपनी रचना पढ़ी। इरफान लखनवी ने मोहब्बत को समर्पित कलाम पेश किया। गुलजार जिगर ने हिंदी-उर्दू की साझी विरासत को अपने शेर में पिरोया।
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प्रमुख रचनाएं और उपस्थिति
वकार काशिफ उस्मानी, श्वेता शुक्ला, नाजिया रिफअत और नूरी परवीन ने भी अपनी रचनाओं से खूब दाद बटोरी। जलाल लखनवी, हामिद लखनवी और फैजान कानपुरी ने भी कलाम पेश किए।
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आयोजक नाहीद बेगम ने कहा कि मुशायरे गंगा-जमुनी तहजीब और भाईचारे को मजबूत करते हैं। इस मौके पर जफरुल इस्लाम पप्पू, मंसूर खां, एडवोकेट राहिल खान सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एडवोकेट असलम खान ने अंत में सभी के प्रति आभार जताया।