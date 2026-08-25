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बाराबंकी: डंपर ने कार को मारी टक्कर, लखनऊ के चार लोगों की मौत; बच्ची की हालत गंभीर

Tue, 25 Aug 2026 12:53 PM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: Bhupendra Singh Updated Tue, 25 Aug 2026 12:53 PM IST
सार

बाराबंकी में डंपर ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में लखनऊ के चार लोगों की मौत हो गई। जबकि, बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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Dumper hits car in Barabanki four people from Lucknow died girl in critical condition
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

विस्तार
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यूपी के बाराबंकी में मंगलवार को डंपर और कार की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई। जबकि, आठ साल की हुदा को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार सवार लोग लखनऊ के कमता इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कार आदर्श नगर, कमता निवासी मोहम्मद शरीफ के नाम पर है। 

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हादसा मसौली थाना क्षेत्र के बांदा-बहराइच मार्ग पर हुआ। पुलिस के मुताबिक, बिंदौरा चौराहे के पास कार मुड़ रही थी, तभी बाराबंकी तरफ से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार सवार लोग भीतर ही फंस गए। राहगीरों ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। 
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घायलों को बड़ा गांव सीएचसी भेजा। वहां चार लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। इनकी पहचान अभी नहीं हो सकी है। मौत की पुष्टि बड़ागांव सीएचसी के अधीक्षक डॉ. राधेश्याम गौड़ ने की है। हादसे के बाद कुछ देर तक हाईवे पर आवागमन भी ठप रहा। हादसे के बाद डंपर चालक गाड़ी छोड़कर भाग निकला। उसकी तलाश की जा रही है।

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