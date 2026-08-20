Barabanki News: ट्रायल में बेटियों ने दिखाया जेब्रा पार्क में दम

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किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईस्माइलपुर देवा के संयोजन में आयोजित इस चयन प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामियां इंटर कॉलेज, किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जीजीआईसी फतेहपुर, नेशनल इंटर कॉलेज और सिटी इंटर कॉलेज जैसी प्रमुख टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। खिलाड़ियों ने ड्रिबलिंग और पासिंग के शानदार तालमेल से चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया। विज्ञापन

जिला क्रीड़ा सचिव अनंत अस्थाना ने बताया कि दोनों आयु वर्गों के पात्रता परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ी 22 सितंबर को जेब्रा पार्क के ग्राउंड में ही आयोजित होने वाली मुख्य मंडलीय प्रतियोगिता में बाराबंकी का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस स्पर्धा की मेजबानी बाराबंकी को सौंपी गई है, जिसमें अयोध्या मंडल के पांचों जिलों अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, आंबेडकर नगर और मेजबान बाराबंकी की टीमें आमने-सामने होंगी। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए तौहीद खान, अजय सिंह, राजन सिंह, राजकुमार और जिला व्यायाम शिक्षिका रितू पाठक मौजूद रहे। किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईस्माइलपुर देवा के संयोजन में आयोजित इस चयन प्रतियोगिता में पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, अजीमुद्दीन अशरफ इस्लामियां इंटर कॉलेज, किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जीजीआईसी फतेहपुर, नेशनल इंटर कॉलेज और सिटी इंटर कॉलेज जैसी प्रमुख टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। खिलाड़ियों ने ड्रिबलिंग और पासिंग के शानदार तालमेल से चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया।जिला क्रीड़ा सचिव अनंत अस्थाना ने बताया कि दोनों आयु वर्गों के पात्रता परिणाम शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। चयनित खिलाड़ी 22 सितंबर को जेब्रा पार्क के ग्राउंड में ही आयोजित होने वाली मुख्य मंडलीय प्रतियोगिता में बाराबंकी का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस स्पर्धा की मेजबानी बाराबंकी को सौंपी गई है, जिसमें अयोध्या मंडल के पांचों जिलों अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, आंबेडकर नगर और मेजबान बाराबंकी की टीमें आमने-सामने होंगी। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए तौहीद खान, अजय सिंह, राजन सिंह, राजकुमार और जिला व्यायाम शिक्षिका रितू पाठक मौजूद रहे।

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बाराबंकी। मंडलीय फुटबॉल टीम में चयन के लिए मैदान पर उतरी बेटियों ने जेब्रा पार्क में हुए ट्रायल में जमकर पसीना बहाया। मैदान में मौजूद हर एक खिलाड़ी राज्य स्तरीय स्पर्धा तक पहुंचने की होड़ में दिखा। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित मंडलीय बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता के ट्रायल में 14 व 19 आयु वर्ग की मंडलीय टीम में चयन की दावेदारी पेश करने के लिए विभिन्न स्कूलों की खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।