Barabanki News: पंखा ठीक करते समय लगा करंट, युवक की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 20 Aug 2026 11:48 PM IST
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सिरौलीगौसपुर। सफदरगंज थाना क्षेत्र के गोढ़वा गांव में पंखा ठीक करते समय करंट की चपेट में आकर अरुण कुमार (30) की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बुधवार की रात फर्राटा पंखे से हवा न आने पर अरुण उसे ठीक कर रहे थे। इसी दौरान पंखे में उतरे करंट की चपेट में आ गए। जमीन पर बेसुध पड़े अरुण को परिजनों ने उठाकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की मगर तब तक उनकी जान जा चुकी थी। मृतक के परिवार में तीन साल की बेटी और मात्र पांच माह का बेटा है। घटना से परिजन सदमे में हैं। पिता की सूचना पर सफदरगंज पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। (संवाद)
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